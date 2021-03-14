​Гвардиола: «Мы стали ближе к чемпионству»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Фулхэмом» со счётом 3:0.

«Это было отличное выступление против команды, которая физически развита и имеет хорошие идеи. Это важная победа для нас. Осталось восемь игр, и мы стали ближе к чемпионству.

Наш прессинг в эпизодах со вторыми и третьим голами… Это было сложно, но мы действовали хорошо. Динамика сезона хорошая, и это приятно. Теперь нас ждут два финала – в Лиге чемпионов и Кубке Англии», - рассказал Гвардиола в эфире BT Sport.

Лидирующий в АПЛ «Манчестер Сити» опережает второй «Манчестер Юнайтед» на семнадцать очков, проведя на две игры больше.