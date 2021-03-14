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​Сульшер считает, что де Хеа нельзя списывать со счетов

14 Марта 2021, 09:25,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу ситуации на последнем рубеже своей команды. Дин Хендерсон неплохо выступал в последних матчах, в то время как Давид де Хеа в последнее время регулярно сталкивается с критикой. В последние недели испанец не играл, поскольку клуб отпустил его в Испанию из-за рождения ребёнка. Де Хеа уже вернулся и отбывает период самоизоляции.

«Де Хеа работает здесь уже 10 лет, и он был великолепен. Он делал сэйв за сэйвом, сезон за сезоном, показывая высокий уровень. Хендерсон учится и всё время прогрессирует.

У нас нет такого понятия как бесспорный номер один. Вы должны показывать свой уровень выступлениями. Я не слепой, я видел, что СМИ в последние пару недели начали списывать де Хеа. Это совершенно неправильно. Давид – топ-голкипер», - цитирует Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Уле Гуннар Сульшер, Дин Хендерсон
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