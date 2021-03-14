Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» за 13 минут разгромил «Фулхэм», отрыв от второго места - 17 очков

14 Марта 2021, 00:50,

Аутсайдер Премьер-лиги «Фулхэм» под атаками «Манчестер Сити» продержался всего тайм. Сразу после перерыва «горожане» оформили три гола за 13 минут и довели матч до победы. Джон Стоунс ногой переправил мяч в сетку после подачи со штрафного. Габриэль Жезус преподал урок по игре при выходе один на один с голкипером, а Серхио Агуэро мастерски пробил 11-метровый.

«Манчестер Сити» победил со счетом 3:0, оторвался от соседей по городу на невероятные 17 очков и может смотреть в календарь, прикидывая дату чемпионства.

Протокол игры  
Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
    47' Стоунс Джон (0:1)
    56' Жезус Габриэль (0:2)
    60' Агуэро Серхио (0:3)
Ареола Альфонс Тете Кенни Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Эйна Ола Замбо-Ангисса Андре-Франк Рид Харрисон Лемина Марио   73' (Онома Джошуа (   73') Лофтус-Чик Рубен   63' (Митрович Александр (   63') Кавалейру Иван   80' (Робинсон Энтони (   80') Лукмен Адемола
Запасные: Конголо Теренс Гектор Майкл Брайан Джо Майя Джош Фабрисио Агосто Рим Тим
Эдерсон Мораес Стоунс Джон Диаш Рубен   75' (Гарсия Эрик (   75') Лапорт Эмерик Канселу Жоау Родри Эрнандес Силва Бернарду   67' (Фернандиньо Фернандо (   67') МендиБенжамен Торрес Ферран Агуэро Серхио Жезус Габриэль
Запасные: Уокер Кайл Фоден Фил Марез Рияд Стеффен Закари Зинченко Александр Гюндоган Илкай Де Брёйне Кевин
13 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Фулхэм
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