«Манчестер Сити» за 13 минут разгромил «Фулхэм», отрыв от второго места - 17 очков

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14 Марта 2021, 00:50,
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Аутсайдер Премьер-лиги «Фулхэм» под атаками «Манчестер Сити» продержался всего тайм. Сразу после перерыва «горожане» оформили три гола за 13 минут и довели матч до победы. Джон Стоунс ногой переправил мяч в сетку после подачи со штрафного. Габриэль Жезус преподал урок по игре при выходе один на один с голкипером, а Серхио Агуэро мастерски пробил 11-метровый.
«Манчестер Сити» победил со счетом 3:0, оторвался от соседей по городу на невероятные 17 очков и может смотреть в календарь, прикидывая дату чемпионства.
Протокол игры
|Фулхэм
|0:3
|Манчестер Сити
|47' Стоунс Джон (0:1)
|56' Жезус Габриэль (0:2)
|60' Агуэро Серхио (0:3)
Ареола Альфонс • Тете Кенни • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Эйна Ола • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Рид Харрисон • Лемина Марио 73' ( Онома Джошуа ( 73') • Лофтус-Чик Рубен 63' ( Митрович Александр ( 63') • Кавалейру Иван 80' ( Робинсон Энтони ( 80') • Лукмен Адемола
Запасные: Конголо Теренс • Гектор Майкл • Брайан Джо • Майя Джош • Фабрисио Агосто • Рим Тим
Эдерсон Мораес • Стоунс Джон • Диаш Рубен 75' ( Гарсия Эрик ( 75') • Лапорт Эмерик • Канселу Жоау • Родри Эрнандес • Силва Бернарду 67' ( Фернандиньо Фернандо ( 67') • МендиБенжамен • Торрес Ферран • Агуэро Серхио • Жезус Габриэль
Запасные: Уокер Кайл • Фоден Фил • Марез Рияд • Стеффен Закари • Зинченко Александр • Гюндоган Илкай • Де Брёйне Кевин
13 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Фулхэм