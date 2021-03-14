«Манчестер Сити» за 13 минут разгромил «Фулхэм», отрыв от второго места - 17 очков

Аутсайдер Премьер-лиги «Фулхэм» под атаками «Манчестер Сити» продержался всего тайм. Сразу после перерыва «горожане» оформили три гола за 13 минут и довели матч до победы. Джон Стоунс ногой переправил мяч в сетку после подачи со штрафного. Габриэль Жезус преподал урок по игре при выходе один на один с голкипером, а Серхио Агуэро мастерски пробил 11-метровый.

«Манчестер Сити» победил со счетом 3:0, оторвался от соседей по городу на невероятные 17 очков и может смотреть в календарь, прикидывая дату чемпионства.