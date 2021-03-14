Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Последняя команда АПЛ уволила тренера

14 Марта 2021, 00:37,

«Шеффилд Юнайтед» объявил об уходе с должности главного тренера Криса Уайлдера. Он работал с командой с середины 2016 года и вывел её в Премьер-лигу, где «клинки» провели прекрасный прошлый сезон, финишировав девятыми. В этом же сезоне дела пошли неважно – на текущий момент именно «Шеффилд» замыкает таблицу.

В оставшейся части сезона «Шеффилд Юнайтед» будет тренировать Пол Хекингботтом, который с лета работал с молодёжной командой клуба. В новой роли сорокатрёхлетний специалист предстанет уже в матче против «Лестера», который пройдёт четырнадцатого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шеффилд Юнайтед, Крис Уайлдер, Пол Хекингботтом
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