​Последняя команда АПЛ уволила тренера

«Шеффилд Юнайтед» объявил об уходе с должности главного тренера Криса Уайлдера. Он работал с командой с середины 2016 года и вывел её в Премьер-лигу, где «клинки» провели прекрасный прошлый сезон, финишировав девятыми. В этом же сезоне дела пошли неважно – на текущий момент именно «Шеффилд» замыкает таблицу.

В оставшейся части сезона «Шеффилд Юнайтед» будет тренировать Пол Хекингботтом, который с лета работал с молодёжной командой клуба. В новой роли сорокатрёхлетний специалист предстанет уже в матче против «Лестера», который пройдёт четырнадцатого марта.