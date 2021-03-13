Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Молодой игрок «Ливерпуля» рассказал, как его напугал Клопп

13 Марта 2021, 22:44,

Кадровые проблемы в «Ливерпуле» поспособствовали тому, что защитник Рис Уильямс, отметивший в феврале двадцатилетие, провёл тринадцать игр за первую команду в этом сезоне. Молодой футболист в интервью для YouTube-канала UMM рассказал о том, как недавно его напугал Юрген Клопп.

«Недавно я получил от Клоппа сообщение, там было написано: «Приди ко мне, пожалуйста». Я был напуган! Но тренер позвал меня просто для того, чтобы рассказать, как я могу играть лучше. Волноваться было не о чем, но я нервничал», - поделился Уильямс.

Отметим, что в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Уильямс просидел в запасе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Рис Уильямс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
13 Марта 2021, 22:49

ай есть чему бояца.. если ночью увидеть какие он рожи на бровке корчит можна и не проснуца.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола