​Молодой игрок «Ливерпуля» рассказал, как его напугал Клопп

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13 Марта 2021, 22:44,
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Кадровые проблемы в «Ливерпуле» поспособствовали тому, что защитник Рис Уильямс, отметивший в феврале двадцатилетие, провёл тринадцать игр за первую команду в этом сезоне. Молодой футболист в интервью для YouTube-канала UMM рассказал о том, как недавно его напугал Юрген Клопп.
«Недавно я получил от Клоппа сообщение, там было написано: «Приди ко мне, пожалуйста». Я был напуган! Но тренер позвал меня просто для того, чтобы рассказать, как я могу играть лучше. Волноваться было не о чем, но я нервничал», - поделился Уильямс.
Отметим, что в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Уильямс просидел в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Рис Уильямс
ай есть чему бояца.. если ночью увидеть какие он рожи на бровке корчит можна и не проснуца.. )))