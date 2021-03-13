​Молодой игрок «Ливерпуля» рассказал, как его напугал Клопп

Кадровые проблемы в «Ливерпуле» поспособствовали тому, что защитник Рис Уильямс, отметивший в феврале двадцатилетие, провёл тринадцать игр за первую команду в этом сезоне. Молодой футболист в интервью для YouTube-канала UMM рассказал о том, как недавно его напугал Юрген Клопп.

«Недавно я получил от Клоппа сообщение, там было написано: «Приди ко мне, пожалуйста». Я был напуган! Но тренер позвал меня просто для того, чтобы рассказать, как я могу играть лучше. Волноваться было не о чем, но я нервничал», - поделился Уильямс.

Отметим, что в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Уильямс просидел в запасе.