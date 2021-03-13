​В АПЛ игрок впервые не встал на колено перед матчем

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13 Марта 2021, 18:50,
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Перед играми английской Премьер-лиги уже достаточно давно футболисты встают на одно колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). В субботу игрок АПЛ впервые с момента начала этой акции перед матчами не встал на колено, пишет The Telegraph. Этим игроком стал Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».
В своё время Заха называл подобного акции, когда нужно показывать людям, что жизни темнокожих важны, унизительными.
Уилфрид Заха выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года. Ивуариец провёл за лондонский клуб 383 матча, забил шестьдесят шесть голов и отдал семьдесят две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Кристал Пэлас, Уилфрид Заха
глядишь,такими темпами и капитаны команд радужные ЛГБТшные повязки перестанут надевать!!!
Надеюсь, его примеру последуют и другие игроки. От такой тенденции надо потихоньку отходить. Акция прошла, свои результаты поимела, как позитивные, так и негативные, в США. А жить с ней постоянно и делать её дивизом жизни АПЛ - это бред. Да и она несколько выделяет интересы темнокожых в сравнении с другими национальностями, что непозволительно.
ай.. как грится - кинулся раз.. кинулся два.. хватит..
Правильно сделал эти акции показуха ради показухи, в мире ничего от этого не меняется...
Браво Уилфрид. Вдвойне приятно что такую позицию выразил сам темнокожий футболист, африканец.