​В АПЛ игрок впервые не встал на колено перед матчем

Перед играми английской Премьер-лиги уже достаточно давно футболисты встают на одно колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). В субботу игрок АПЛ впервые с момента начала этой акции перед матчами не встал на колено, пишет The Telegraph. Этим игроком стал Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».

В своё время Заха называл подобного акции, когда нужно показывать людям, что жизни темнокожих важны, унизительными.

Уилфрид Заха выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года. Ивуариец провёл за лондонский клуб 383 матча, забил шестьдесят шесть голов и отдал семьдесят две голевые передачи.