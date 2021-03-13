Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В АПЛ игрок впервые не встал на колено перед матчем

13 Марта 2021, 18:50,

Перед играми английской Премьер-лиги уже достаточно давно футболисты встают на одно колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны). В субботу игрок АПЛ впервые с момента начала этой акции перед матчами не встал на колено, пишет The Telegraph. Этим игроком стал Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».

В своё время Заха называл подобного акции, когда нужно показывать людям, что жизни темнокожих важны, унизительными.

Уилфрид Заха выступает за «Кристал Пэлас» с 2014 года. Ивуариец провёл за лондонский клуб 383 матча, забил шестьдесят шесть голов и отдал семьдесят две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кристал Пэлас, Уилфрид Заха
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Комментарии (5)
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2
Манкунианец76
13 Марта 2021, 20:03

глядишь,такими темпами и капитаны команд радужные ЛГБТшные повязки перестанут надевать!!!

1
Super fanat
13 Марта 2021, 19:32

Надеюсь, его примеру последуют и другие игроки. От такой тенденции надо потихоньку отходить. Акция прошла, свои результаты поимела, как позитивные, так и негативные, в США. А жить с ней постоянно и делать её дивизом жизни АПЛ - это бред. Да и она несколько выделяет интересы темнокожых в сравнении с другими национальностями, что непозволительно.

3
ингерман
13 Марта 2021, 19:30

ай.. как грится - кинулся раз.. кинулся два.. хватит..

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3
Misha_diablo_football
13 Марта 2021, 19:29

Правильно сделал эти акции показуха ради показухи, в мире ничего от этого не меняется...

1
Zenituwka
13 Марта 2021, 19:10

Браво Уилфрид. Вдвойне приятно что такую позицию выразил сам темнокожий футболист, африканец.

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