​Тухель высказался после ничьей с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался после гостевой нулевой ничьей в игре против «Лидса».

«У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Это была хорошая игра, но бывает так, что забить сложно. Мы должны продолжать работать, чтобы быть более сильными и точными в чужой штрафной площади.

Играть было не очень приятно. Поле находилось в плохом состоянии, а это важный фактор. В последние двадцать минут мы должны были показать лучшую реализацию.

В целом я счастлив. На таком поле и против такой команды, как «Лидс», мы создавали хорошие атаки. Ребята разочарованы ничьей, и это хороший знак», - сказал Тухель BBC.