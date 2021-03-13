​Тухель повторил клубный рекорд в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель повторил клубный рекорд, о котором сообщает Opta. Ранее только один тренер не проиграл ни одного из двенадцати своих стартовых матчей у руля «пенсионеров». Это был Луис Фелипе Сколари (тоже двенадцать игр).

Стоит напомнить, что в субботу «Челси» довольствовался ничьей в гостях у «Лидса» - матч завершился без забитых мячей. «Пенсионеры» остаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, однако конкуренты наступают на пятки.

Томас Тухель занял тренерский мостик «Челси» в январе через несколько дней после отставки Фрэнка Лэмпарда.