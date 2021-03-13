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​Тухель повторил клубный рекорд в «Челси»

13 Марта 2021, 18:14,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель повторил клубный рекорд, о котором сообщает Opta. Ранее только один тренер не проиграл ни одного из двенадцати своих стартовых матчей у руля «пенсионеров». Это был Луис Фелипе Сколари (тоже двенадцать игр).

Стоит напомнить, что в субботу «Челси» довольствовался ничьей в гостях у «Лидса» - матч завершился без забитых мячей. «Пенсионеры» остаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, однако конкуренты наступают на пятки.

Томас Тухель занял тренерский мостик «Челси» в январе через несколько дней после отставки Фрэнка Лэмпарда.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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