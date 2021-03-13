«Челси» не смог взломать оборону «Лидса»

«Челси» гостил у «Лидса» в 28-м туре чемпионата Англии. Лондонцы привычно отыграли на ноль, но и сами не забили в этот раз. Хотя в середине первого тайма мяч трижды попадал в каркас ворот - после неразберихи защитников «Лидса», удара Тайлера Робертса и дальнего удара Нголо Канте с рикошетом. Во втором тайме Кай Хавертц и Рафинья могли открыть счет, но не сложилось.

«Лидс» - 11-й, а его соперник не смог потеснить «Лестер» с третьей строчки таблицы.