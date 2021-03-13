«Челси» не смог взломать оборону «Лидса»

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13 Марта 2021, 17:26,
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«Челси» гостил у «Лидса» в 28-м туре чемпионата Англии. Лондонцы привычно отыграли на ноль, но и сами не забили в этот раз. Хотя в середине первого тайма мяч трижды попадал в каркас ворот - после неразберихи защитников «Лидса», удара Тайлера Робертса и дальнего удара Нголо Канте с рикошетом. Во втором тайме Кай Хавертц и Рафинья могли открыть счет, но не сложилось.
«Лидс» - 11-й, а его соперник не смог потеснить «Лестер» с третьей строчки таблицы.
Протокол игры
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего • Стрёйк Паскаль • Алиоски Эгзиян • 71'Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Даллас Стюарт • Робертс Тайлер • 23'Харрисон Джек 64' ( Кошта Элдер ( 64') • Бэмфорд Патрик 35' ( Морено Родриго ( 35' 75'Клих Матеуш 79')
Запасные: Берарди Гаэтано • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Шеклтон Джейми • Поведа Иан • Кох Робин
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Кристенсен Андреас • Рюдигер Антонио • Чилуэлл Бен • Канте Н'Голо • Жоржиньо II • Пулишич Кристиан 68' ( Джеймс Рис II ( 68') • Зиеш Хаким 69' ( Вернер Тимо ( 69') • Маунт Мэйсон 79' ( Хадсон-Одои Каллум ( 79') • Хаверц Кай
Запасные: Эмерсон Палмиери • Зума Курт • Ковачич Матео • Алонсо Маркос • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
13 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Лидс
ай отличный резалт.. классно обули этих!
Тухель очень прагматичный тренер такой игрой многого не добьётся, но на кубковых состязаниях такая тактика может принести успех....