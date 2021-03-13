Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» не смог взломать оборону «Лидса»

13 Марта 2021, 17:26,

«Челси» гостил у «Лидса» в 28-м туре чемпионата Англии. Лондонцы привычно отыграли на ноль, но и сами не забили в этот раз. Хотя в середине первого тайма мяч трижды попадал в каркас ворот - после неразберихи защитников «Лидса», удара Тайлера Робертса и дальнего удара Нголо Канте с рикошетом. Во втором тайме Кай Хавертц и Рафинья могли открыть счет, но не сложилось.

«Лидс» - 11-й, а его соперник не смог потеснить «Лестер» с третьей строчки таблицы.

Протокол игры  
Лидс 0:0 Челси
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего Стрёйк Паскаль Алиоски Эгзиян   71' Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Даллас Стюарт Робертс Тайлер   23' Харрисон Джек   64' (Кошта Элдер (   64') Бэмфорд Патрик   35' (Морено Родриго (   35'   75' Клих Матеуш   79')
Запасные: Берарди Гаэтано Дженкинс Джек Касилья Кико Шеклтон Джейми Поведа Иан Кох Робин
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Чилуэлл Бен Канте Н'Голо Жоржиньо II Пулишич Кристиан   68' (Джеймс Рис II (   68') Зиеш Хаким   69' (Вернер Тимо (   69') Маунт Мэйсон   79' (Хадсон-Одои Каллум (   79') Хаверц Кай
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Ковачич Матео Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
13 марта. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Лидс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
13 Марта 2021, 17:47

ай отличный резалт.. классно обули этих!

0
Misha_diablo_football
13 Марта 2021, 17:27

Тухель очень прагматичный тренер такой игрой многого не добьётся, но на кубковых состязаниях такая тактика может принести успех....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола