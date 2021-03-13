​Сульшер: «Я бы взял Роналду в свою команду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал клубной пресс-службе о бывших игроках команды, которых он бы хотел иметь в своём составе сейчас.

«Есть несколько футболистов, с которыми я играл и которых хотел бы иметь в составе сейчас. Я бы очень хотел иметь Роя Кина, хотя я не уверен, что смог бы с ним справиться. Также я играл вместе с Криштиану Роналду. Он и Лионель Месси были лучшими игроками в мире на протяжении последних десяти-пятнадцати лет. Так что я бы обязательно взял Криштиану в свою команду», - рассказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ на текущий момент.