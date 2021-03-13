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​Сульшер: «Я бы взял Роналду в свою команду»

13 Марта 2021, 17:18,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал клубной пресс-службе о бывших игроках команды, которых он бы хотел иметь в своём составе сейчас.

«Есть несколько футболистов, с которыми я играл и которых хотел бы иметь в составе сейчас. Я бы очень хотел иметь Роя Кина, хотя я не уверен, что смог бы с ним справиться. Также я играл вместе с Криштиану Роналду. Он и Лионель Месси были лучшими игроками в мире на протяжении последних десяти-пятнадцати лет. Так что я бы обязательно взял Криштиану в свою команду», - рассказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Уле Гуннар Сульшер, Рой Кин
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Комментарии (2)
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ARTUR
13 Марта 2021, 17:41

вот и твое видение футбола ))) а Ферги говорил что приду и пойду пешком к Рональдиньо лишь бы он подписал контракт )))

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Super fanat
13 Марта 2021, 17:39

Не думаю, что по отношению Роналду к тебе это взаимно. Роналду привык быть тренирован победителями. а не Сульшером, которому до недавних пор и попасть в ЛЧ было задачей.

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