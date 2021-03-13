«Вест Хэм» хочет выкупить Лингарда

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил о желании выкупить атакующего полузащитника Джесси Лингарда у «Манчестер Юнайтед».

«Лингард давно хотел перейти в «Вест Хэм». Джесси сказал мне, что хочет играть за нашу команду. Он считает наш клуб хорошим местом. Надеюсь, в конце нынешнего сезона мы сможем заключить полноценную сделку», - цитирует тренера портал Goal.

28-летний футболист перебрался в стан «молотобойцев» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Лингард провел шесть матчей, забил четыре гола и отдал ассист.