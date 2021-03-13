Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Вест Хэм» хочет выкупить Лингарда

13 Марта 2021, 15:18,

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил о желании выкупить атакующего полузащитника Джесси Лингарда у «Манчестер Юнайтед».

«Лингард давно хотел перейти в «Вест Хэм». Джесси сказал мне, что хочет играть за нашу команду. Он считает наш клуб хорошим местом. Надеюсь, в конце нынешнего сезона мы сможем заключить полноценную сделку», - цитирует тренера портал Goal.

28-летний футболист перебрался в стан «молотобойцев» в зимнее трансферное окно на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Лингард провел шесть матчей, забил четыре гола и отдал ассист.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Джесси Лингард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола