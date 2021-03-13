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Лукаку отказал «Манчестер Сити»

13 Марта 2021, 13:15,

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку не планирует покидать свой нынешний клуб, сообщает издание Football-Italia.

Заинтересованность в услугах бельгийского голеадора проявляет «Манчестер Сити», подыскивающий замену аргентинцу Серхио Агуэро. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе Ромелу, однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Лукаку намерен продолжать играть в составе «нерадзурри».

Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019-го года. В текущем сезоне 27-летний бомбардир сыграл 25 матчей в Серии А, забил 18 голов (4 - с пенальти) и отдал 8 ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Ромелу Лукаку
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