Лукаку отказал «Манчестер Сити»

|
13 Марта 2021, 13:15,
|
|
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку не планирует покидать свой нынешний клуб, сообщает издание Football-Italia.
Заинтересованность в услугах бельгийского голеадора проявляет «Манчестер Сити», подыскивающий замену аргентинцу Серхио Агуэро. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в переходе Ромелу, однако футболист отказался от такого варианта продолжения карьеры. Лукаку намерен продолжать играть в составе «нерадзурри».
Бельгиец перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019-го года. В текущем сезоне 27-летний бомбардир сыграл 25 матчей в Серии А, забил 18 голов (4 - с пенальти) и отдал 8 ассистов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Ромелу Лукаку