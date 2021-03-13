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«Ливерпуль» не станет подписывать Мбаппе

13 Марта 2021, 10:21,

Руководство «Ливерпуля» не станет бороться за подписание нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает tribalfootball.

По данным источника, мерсисайдцы отказались от подписания футболиста из-за его высоких требований по заработной плате. Ранее сообщалось, что Килиан хочет получать порядка 35 миллионов евро в год. Такие требования форвард выдвинул «ПСЖ» во время обсуждения нового контракта.

Напомним, что действующий договор Мбаппе с парижанами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл 23 встречи, забил 18 мячей и сделал шесть ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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1
Марченко Максим
13 Марта 2021, 11:23

Что-то Мбаппе скурвился в этом ПСЖ ,запросы повысил ,не рановато ли почувствовал себя звездой ?)) Вот так потом в дальнейшем ,теряют и форму и качество игры ,не сгубило бы его жажда к деньгам))

0
RedMonk
13 Марта 2021, 10:59

Это Мбаппе не хочет идти в ливер !

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