«Ливерпуль» не станет подписывать Мбаппе

Руководство «Ливерпуля» не станет бороться за подписание нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает tribalfootball.

По данным источника, мерсисайдцы отказались от подписания футболиста из-за его высоких требований по заработной плате. Ранее сообщалось, что Килиан хочет получать порядка 35 миллионов евро в год. Такие требования форвард выдвинул «ПСЖ» во время обсуждения нового контракта.

Напомним, что действующий договор Мбаппе с парижанами рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл 23 встречи, забил 18 мячей и сделал шесть ассистов.