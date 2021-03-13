«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Вейналдума

|
13 Марта 2021, 10:13,
|
|
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, у которого истекает срок действия контракта с мерсисайдским грандом, пользуется большим спросом на трансферном рынке.
Согласно информации Сalciomercato, заполучить 30-летнего хавбека рассчитывает французский «ПСЖ». Парижане готовы составить конкуренцию миланскому «Интеру» и каталонской «Барселоне» в борьбе за игрока.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» предложили Вейналдуму долгосрочное соглашение.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Цвета мерсисайдской команды голландец защищает с 2016-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Джорджиньо Вейналдум