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«ПСЖ» поборется с «Барселоной» за Вейналдума

13 Марта 2021, 10:13,

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, у которого истекает срок действия контракта с мерсисайдским грандом, пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Согласно информации Сalciomercato, заполучить 30-летнего хавбека рассчитывает французский «ПСЖ». Парижане готовы составить конкуренцию миланскому «Интеру» и каталонской «Барселоне» в борьбе за игрока.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» предложили Вейналдуму долгосрочное соглашение.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 28 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Цвета мерсисайдской команды голландец защищает с 2016-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Джорджиньо Вейналдум
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