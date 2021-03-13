Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ

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13 Марта 2021, 09:43,
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Португальский хавбек Бруну Фернандеш, играющий в составе «Манчестер Юнайтед», признан лучшим игроком 2020-го года в английской Премьер-лиге по версии федерации футбольных болельщиков. Об этом рапортует пресс-служба организации.
Напомним, что полузащитник пополнил ряды «красных дьяволов» зимой прошлого года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга». Фернандеш заключил с манкунианцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025-го года.
В текущем сезоне 26-летний португалец провел за «Манчестер Юнайтед» 42 встречи, отметившись 23 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бруну Фернандеш