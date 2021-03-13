Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ

Португальский хавбек Бруну Фернандеш, играющий в составе «Манчестер Юнайтед», признан лучшим игроком 2020-го года в английской Премьер-лиге по версии федерации футбольных болельщиков. Об этом рапортует пресс-служба организации.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «красных дьяволов» зимой прошлого года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга». Фернандеш заключил с манкунианцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025-го года.

В текущем сезоне 26-летний португалец провел за «Манчестер Юнайтед» 42 встречи, отметившись 23 забитыми мячами и 14 результативными передачами.