Новая домашняя форма «Ливерпуля»

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13 Марта 2021, 09:14,
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Опубликовано изображение новой домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022. Фотографией экипировки поделился портал Footy Headlines.
Футболка мерсисайдского коллектива будет выполнена в традиционном красном цвете. Клубная эмблема и спонсорские логотипы сделаны в белом цвете. На форму нанесены диагональные полосы.
Техническим партнером английского клуба является компания Nike.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» выступает крайне неудачно. После 28 проведенных туров подопечные Юргена Клоппа набрали 43 балла и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль
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