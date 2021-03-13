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Новая домашняя форма «Ливерпуля»

13 Марта 2021, 09:14,

Опубликовано изображение новой домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2021/2022. Фотографией экипировки поделился портал Footy Headlines.

Футболка мерсисайдского коллектива будет выполнена в традиционном красном цвете. Клубная эмблема и спонсорские логотипы сделаны в белом цвете. На форму нанесены диагональные полосы.

Техническим партнером английского клуба является компания Nike.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» выступает крайне неудачно. После 28 проведенных туров подопечные Юргена Клоппа набрали 43 балла и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль
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Комментарии (1)
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A-LeXX
13 Марта 2021, 10:04

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