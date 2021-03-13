«Манчестер Сити» хочет купить Холанна

Очередной европейский топ-клуб проявил интерес к норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанну, ныне выступающему в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

Согласно информации Daily Mail, подписать 20-летнего нападающего хочет «Манчестер Сити». «Горожане» считаются фаворитами в борьбе за талантливого футболиста.

Ранее об интересе к Холанну также заявили лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

За «Боруссию» Эрлинг выступает с января 2020-го года. Он переехал в Дортмунд из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.