Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» хочет купить Холанна

13 Марта 2021, 09:01,

Очередной европейский топ-клуб проявил интерес к норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанну, ныне выступающему в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

Согласно информации Daily Mail, подписать 20-летнего нападающего хочет «Манчестер Сити». «Горожане» считаются фаворитами в борьбе за талантливого футболиста.

Ранее об интересе к Холанну также заявили лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

За «Боруссию» Эрлинг выступает с января 2020-го года. Он переехал в Дортмунд из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Эрлинг Холанн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Артур Измаилов
13 Марта 2021, 11:04

Холаном гранды интересуются, а тут какой то недоклуб свой нос сует))

1
RedMonk
13 Марта 2021, 10:57

В голубятню он не пойдет !

1
Манчестерский Иппатий
13 Марта 2021, 10:57

Шейхам это ничего не стоит. Копеечка какая-то...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола