«Манчестер Сити» хочет купить Холанна

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13 Марта 2021, 09:01,
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Очередной европейский топ-клуб проявил интерес к норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанну, ныне выступающему в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Согласно информации Daily Mail, подписать 20-летнего нападающего хочет «Манчестер Сити». «Горожане» считаются фаворитами в борьбе за талантливого футболиста.
Ранее об интересе к Холанну также заявили лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».
За «Боруссию» Эрлинг выступает с января 2020-го года. Он переехал в Дортмунд из «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Эрлинг Холанн
Холаном гранды интересуются, а тут какой то недоклуб свой нос сует))
В голубятню он не пойдет !
Шейхам это ничего не стоит. Копеечка какая-то...