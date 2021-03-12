Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола не считает себя лучшим тренером Премьер-лиги

12 Марта 2021, 23:03,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола философски отнёсся к награде лучшему наставнику по итогам февраля. Аналогичный приз среди игроков достался полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану.

- Открою вам секрет, Тренера месяца и Игрока месяца нам дали, потому что мы побеждали в матчах, - заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой  с «Фулхэмом». - Это не значит, что Гюндоган лучше любого другого игрока в лиге, или что я лучше работал. Все просто - это работа его одноклубников и моего тренерского штаба, которые помогают добывать победы.

Напомним, что потрясающая серия побед «Сити» позволила команде стать лидером АПЛ с громадным отрывом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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