Гвардиола не считает себя лучшим тренером Премьер-лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола философски отнёсся к награде лучшему наставнику по итогам февраля. Аналогичный приз среди игроков достался полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану.

- Открою вам секрет, Тренера месяца и Игрока месяца нам дали, потому что мы побеждали в матчах, - заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Фулхэмом». - Это не значит, что Гюндоган лучше любого другого игрока в лиге, или что я лучше работал. Все просто - это работа его одноклубников и моего тренерского штаба, которые помогают добывать победы.

Напомним, что потрясающая серия побед «Сити» позволила команде стать лидером АПЛ с громадным отрывом.