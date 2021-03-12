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Агуэро ответил на слухи о переходе в «Барселону»

12 Марта 2021, 21:49,

Аргентинский форвард Серхио Агуэро наверняка покинет «Манчестер Сити» в конце сезона. Многочисленные источники утверждают, что у ветерана есть договоренность о переходе в «Барселону». Считается, что новый президент «блауграны» Хоан Лапорта намерен этим трансфером удержать в команде лидера атак Лионеля Месси.

- Все пишут «Барса», «Барса», «Барса». Давайте немного подождем, посмотрим. Стоп! Мы все еще в «Сити», - заявил аргентинец в «Твитче».

В текущем сезоне Агуэро преследуют травмы, и он проиграл конкуренцию место в составе Габриэлю Жезусу. 32-летний футболист забил два гола в 12 матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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