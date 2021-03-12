Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола – о борьбе с Паркером за звание самого стильного тренера: «Он моложе, и у него есть волосы»

12 Марта 2021, 17:26,

В субботу вечером в чемпионате Англии сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». На пресс-конференции у рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы спросили о его так называемой борьбе со Скоттом Паркером, наставником «дачников», за звание самого стильного тренера Премьер-лиги.

«Паркер моложе меня. У него есть волосы. Так что он лучше. В этой борьбе я согласен на ничью», - в шутку высказался тренер «Манчестер Сити».

Отметим, что Хосеп Гвардиола второй месяц подряд был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая второй «Манчестер Юнайтед» на четырнадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Фулхэм, Скотт Паркер
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