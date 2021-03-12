​Гвардиола – о борьбе с Паркером за звание самого стильного тренера: «Он моложе, и у него есть волосы»

В субботу вечером в чемпионате Англии сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». На пресс-конференции у рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы спросили о его так называемой борьбе со Скоттом Паркером, наставником «дачников», за звание самого стильного тренера Премьер-лиги.

«Паркер моложе меня. У него есть волосы. Так что он лучше. В этой борьбе я согласен на ничью», - в шутку высказался тренер «Манчестер Сити».

Отметим, что Хосеп Гвардиола второй месяц подряд был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая второй «Манчестер Юнайтед» на четырнадцать очков.