Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале

12 Марта 2021, 15:30,

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги в феврале. В прошлом месяце «горожане» провели в чемпионате шесть матчей и выиграли каждый из них.

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ второй месяц подряд. Интересно, что лучшим игроком английского чемпионата в январе и феврале тоже признавался один и тот же представитель «Манчестер Сити» - полузащитник Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Юнайтед», идущий вторым, на четырнадцать зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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