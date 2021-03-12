​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в феврале

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги в феврале. В прошлом месяце «горожане» провели в чемпионате шесть матчей и выиграли каждый из них.

Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ второй месяц подряд. Интересно, что лучшим игроком английского чемпионата в январе и феврале тоже признавался один и тот же представитель «Манчестер Сити» - полузащитник Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Юнайтед», идущий вторым, на четырнадцать зачётных баллов.