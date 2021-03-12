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​Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер продаёт часть акций

12 Марта 2021, 15:25,

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер выставил на продажу пять миллионов обыкновенных акций класса А, сообщает Sky Sports. Каждая такая акция стоит чуть более 20 долларов, то есть Глейзер заработает чуть более сотни миллионов.

В результате продажи части акций личная доля Аврама Глейзера в «Манчестер Юнайтед» сократится до 10,2%. Доля семьи Глейзеров, в свою очередь, сократится с 78% д 74,9%.

Отмечается, что акции класса А имеют десятую часть от прав голоса по акциям класса В.

«Манчестер Юнайтед» располагается на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Аврам Глейзер
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