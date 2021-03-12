Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Гюндогана признали лучшим игроком АПЛ второй месяц подряд

12 Марта 2021, 14:18,

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила о признании Илкая Гюндогана лучшим футболистом февраля. Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» завоевал почётную награду второй месяц кряду.

В феврале Гюндоган принял участие в пяти матчах «Манчестер Сити» в чемпионате. В них футболист записал на свой счёт четыре гола (по дублю в матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма») и два результативных паса.

Всего в сезоне 2020/2021 Гюндоган провёл во всех турнирах тридцать два поединка. На счету Илкая четырнадцать голов и три результативных паса.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Илкай Гюндоган
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
altmax
12 Марта 2021, 15:12

Красава. Идеальная 8ка.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола