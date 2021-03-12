​Гюндогана признали лучшим игроком АПЛ второй месяц подряд

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила о признании Илкая Гюндогана лучшим футболистом февраля. Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» завоевал почётную награду второй месяц кряду.

В феврале Гюндоган принял участие в пяти матчах «Манчестер Сити» в чемпионате. В них футболист записал на свой счёт четыре гола (по дублю в матчах против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма») и два результативных паса.

Всего в сезоне 2020/2021 Гюндоган провёл во всех турнирах тридцать два поединка. На счету Илкая четырнадцать голов и три результативных паса.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.