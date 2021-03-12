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Агуэро уверен, что покинет «Манчестер Сити»

12 Марта 2021, 13:12,

Центрфорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, утверждает AS.

Согласно данным источника, 32-летний аргентинский нападающий уверен, что перейдет в другую команду по завершении сезона. Действующий контракт футболиста с «горожанами» истекает летом 2021-го года.

Главным претендентом на Агуэро считается каталонская «Барселона», которая уже сделала ему предложение. Также интерес к Серхио проявляет туринский «Ювентус».

В составе «Манчестер Сити» аргентинец выступает с 2011-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард сыграл семь матчей, не отметившись забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Агуэро
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