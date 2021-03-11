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Де Лает рассказал об алкогольной диете Варди

11 Марта 2021, 21:53,

Экс-защитник «Лестера» Ричи де Лает заявил, что алкоголь не мешает форварду Джейми Варди показывать свой лучший футбол.

- Вечером перед матчем он пьет пинтами и закусывает только пиццей, - заявил де Лает Het Nieuwsblad. - Например, когда он бил рекорд Руда ван Нистелроя, забивая в 11 матчах подряд, за день до этого  водитель автобуса купил для нас бутылку портвейна, и мы ее припрятали в гостинице. Я выпил стакан, а Джейми допил все, что осталось.

Сам Варди в интервью Men’s Health говорил о рационе в день матча: сыр и омлет с ветчиной, а также в течение дня три банки энергетика залпом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Джейми Варди, Ричи Де Лает
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