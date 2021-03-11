Де Лает рассказал об алкогольной диете Варди

Экс-защитник «Лестера» Ричи де Лает заявил, что алкоголь не мешает форварду Джейми Варди показывать свой лучший футбол.

- Вечером перед матчем он пьет пинтами и закусывает только пиццей, - заявил де Лает Het Nieuwsblad. - Например, когда он бил рекорд Руда ван Нистелроя, забивая в 11 матчах подряд, за день до этого водитель автобуса купил для нас бутылку портвейна, и мы ее припрятали в гостинице. Я выпил стакан, а Джейми допил все, что осталось.

Сам Варди в интервью Men’s Health говорил о рационе в день матча: сыр и омлет с ветчиной, а также в течение дня три банки энергетика залпом.