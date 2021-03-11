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​Ассистент Почеттино: «Мы обязательно вернёмся в «Тоттенхэм»

11 Марта 2021, 19:55,

Хесус Перес, входящий в тренерский штаб Маурисио Почеттино, высказался по поводу отношений тренера с президентом «Тоттенхэма» Даниелем Леви.

Напомним, в ноябре 2019 года Почеттино был отправлен в отставку с должности главного тренера «Тоттенхэма». Спустя тринадцать месяцев аргентинский тренер принял «ПСЖ».

«Леви каждый день приходил в офис к Почеттино и присоединялся к нашему обсуждению. Мы всё время завтракали и обедали вместе на базе. Мы, члены тренерского штаба, никогда не начинали приём пищи, пока за столом не оказывались Маурисио или Даниэль. Мы всегда это уважали.

Почеттино и Леви всё ещё пишут друг другу, у них очень хорошие отношения. У нас нет плохих чувств к Даниэлю. Наш уход был профессиональным решением.

В какой-то момент наши с Леви пути разошлись, но мы обязательно вернёмся в «Тоттенхэм», - рассказал Перес Evening Standard.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Маурисио Почеттино, Даниэль Леви, Хесус Перес
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