​Ассистент Почеттино: «Мы обязательно вернёмся в «Тоттенхэм»

Хесус Перес, входящий в тренерский штаб Маурисио Почеттино, высказался по поводу отношений тренера с президентом «Тоттенхэма» Даниелем Леви.

Напомним, в ноябре 2019 года Почеттино был отправлен в отставку с должности главного тренера «Тоттенхэма». Спустя тринадцать месяцев аргентинский тренер принял «ПСЖ».

«Леви каждый день приходил в офис к Почеттино и присоединялся к нашему обсуждению. Мы всё время завтракали и обедали вместе на базе. Мы, члены тренерского штаба, никогда не начинали приём пищи, пока за столом не оказывались Маурисио или Даниэль. Мы всегда это уважали.

Почеттино и Леви всё ещё пишут друг другу, у них очень хорошие отношения. У нас нет плохих чувств к Даниэлю. Наш уход был профессиональным решением.

В какой-то момент наши с Леви пути разошлись, но мы обязательно вернёмся в «Тоттенхэм», - рассказал Перес Evening Standard.