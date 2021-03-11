Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клубы помогут АПЛ улучшить работу ВАР

11 Марта 2021, 18:49,

АПЛ обратилась к каждому из двадцати клубов с целью улучшить работу системы ВАР. Как сообщает Daily Mail, клубы элитного английского дивизиона получили от АПЛ материалы с некоторыми спорными эпизодами, возникавшими в матчах. До девятнадцатого марта каждый клуб должен высказать мнение по этим моментам, чтобы они были рассмотрены на ближайшем собрании представителей клубов АПЛ.

Обращение АПЛ к клубам произошло после очередного спорного момента – в матче между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» рефери и ВАР не усмотрели пенальти в эпизоде со сносом Фила Фодена в штрафной площади.

По данным источника, какие-то поправки в принципы работы ВАР в Англии могут быть приняты перед началом случающего сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: вар
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