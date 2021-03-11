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​«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» отказались покупать Роналду год назад

11 Марта 2021, 17:23,

Журналист La Repubblica Эмануэле Гамба дал интервью CMIT TV, в котором поделился своими инсайдами по поводу Криштиану Роналду.

По данным журналиста, в прошлом году агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш общался с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по поводу возможности купить звёздного португальца, однако клубы сказали агенту «нет».

Эмануэле Гамба считает, что ближайшим летом претендентов на Роналду не будет много, учитывая финансовую сторону вопроса, а также тот факт, что португалец не молодеет.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» принял решение продать Роналду в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш
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