​«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» отказались покупать Роналду год назад

Журналист La Repubblica Эмануэле Гамба дал интервью CMIT TV, в котором поделился своими инсайдами по поводу Криштиану Роналду.

По данным журналиста, в прошлом году агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш общался с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» по поводу возможности купить звёздного португальца, однако клубы сказали агенту «нет».

Эмануэле Гамба считает, что ближайшим летом претендентов на Роналду не будет много, учитывая финансовую сторону вопроса, а также тот факт, что португалец не молодеет.

Ранее появилась информация о том, что «Ювентус» принял решение продать Роналду в конце сезона.