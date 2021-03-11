​«Челси» попробует подписать Комана, если Пулишич уйдёт

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб летом. Американского футболиста не устраивает его роль в команде – он ещё ни разу не попадал в стартовый состав «пенсионеров» после назначения главным тренером Томаса Тухеля.

Как сообщает Daily Mail, в случае ухода Пулишича «Челси» постарается подписать Кингсли Комана из «Баварии». Двадцатичетырёхлетний вингер может быть заинтересован в варианте с лондонским клубом, учитывая его желание поиграть в Англии, о чём он говорил ранее.

Действующий контракт Кингсли Комана с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года.