​«Челси» попробует подписать Комана, если Пулишич уйдёт

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11 Марта 2021, 16:33,
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб летом. Американского футболиста не устраивает его роль в команде – он ещё ни разу не попадал в стартовый состав «пенсионеров» после назначения главным тренером Томаса Тухеля.
Как сообщает Daily Mail, в случае ухода Пулишича «Челси» постарается подписать Кингсли Комана из «Баварии». Двадцатичетырёхлетний вингер может быть заинтересован в варианте с лондонским клубом, учитывая его желание поиграть в Англии, о чём он говорил ранее.
Действующий контракт Кингсли Комана с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Кингсли Коман, Кристиан Пулишич