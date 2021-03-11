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​«Челси» попробует подписать Комана, если Пулишич уйдёт

11 Марта 2021, 16:33,

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть клуб летом. Американского футболиста не устраивает его роль в команде – он ещё ни разу не попадал в стартовый состав «пенсионеров» после назначения главным тренером Томаса Тухеля.

Как сообщает Daily Mail, в случае ухода Пулишича «Челси» постарается подписать Кингсли Комана из «Баварии». Двадцатичетырёхлетний вингер может быть заинтересован в варианте с лондонским клубом, учитывая его желание поиграть в Англии, о чём он говорил ранее.

Действующий контракт Кингсли Комана с «Баварией» рассчитан до конца июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Кингсли Коман, Кристиан Пулишич
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