«Барселона» предложила Вейналдуму долгосрочный контракт

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11 Марта 2021, 13:51,
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Каталонская «Барселона» не оставляет попыток заполучить в свои ряды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, выступающего в чемпионате Англии за «Ливерпуль».
Как сообщает Football Insider, «сине-гранатовые» вступили в переговоры с 30-летним футболистом и предложили ему долгосрочное трудовое соглашение. Джорджиньо готов продолжить карьеру в каталонском гранде.
Контракт голландца с мерсисайдцами истекает по завершении нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает стоимость Вейналдума в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 28 матчей и отметился двумя голами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум