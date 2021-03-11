«Барселона» предложила Вейналдуму долгосрочный контракт

Каталонская «Барселона» не оставляет попыток заполучить в свои ряды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, выступающего в чемпионате Англии за «Ливерпуль».

Как сообщает Football Insider, «сине-гранатовые» вступили в переговоры с 30-летним футболистом и предложили ему долгосрочное трудовое соглашение. Джорджиньо готов продолжить карьеру в каталонском гранде.

Контракт голландца с мерсисайдцами истекает по завершении нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает стоимость Вейналдума в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 28 матчей и отметился двумя голами.