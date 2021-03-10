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Месси покинет «Барселону»

10 Марта 2021, 21:28,

Нападающий Лионель Месси покинет «Барселону».

Как сообщил журналист Кристиан Мартин в «Твиттере», аргентинец уйдёт из каталонского клуба даже несмотря на смену руководства. Главными претендентами на Месси являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а после этого Лионель планирует попробовать свои силы в МЛС.

33-летний нападающий принял участие в двадцати матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девятнадцать голов и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года, таким образом, он покинет «Барселону» на правах свободного агента.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Манчестер Сити, ПСЖ, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
ингерман
10 Марта 2021, 21:35

ай ну и брехня.. )))

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