​«Жизнь летит быстро»: «Тоттенхэм» показал архивное фото с Бэйлом

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10 Марта 2021, 19:10,
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Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала две фотографии, на которых изображены Гарет Бэйл и Дейн Скарлетт. На первом фото молодой Бэйл стоит рядом с совсем маленьким Скарлеттом, а на втором футболисты сделали снимок на тренировке.
«Жизнь летит быстро», - говорится в сообщении лондонского клуба.
Life comes at you fast. @GarethBale11 @DScarlett09#THFC #COYS pic.twitter.com/JHhGD4whpb— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 10, 2021
Шестнадцатилетний Скарлетт потихоньку подтягивается к основной команде «Тоттенхэма». Форвард принял участие в трёх играх первой команды «шпор» и даже сделал голевой пас – в игре Лиги Европы против «Вольфсбергера».
В четверг, одиннадцатого марта, «Тоттенхэм» сыграет против загребского «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Дейн Скарлетт