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​«Жизнь летит быстро»: «Тоттенхэм» показал архивное фото с Бэйлом

10 Марта 2021, 19:10,

Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала две фотографии, на которых изображены Гарет Бэйл и Дейн Скарлетт. На первом фото молодой Бэйл стоит рядом с совсем маленьким Скарлеттом, а на втором футболисты сделали снимок на тренировке.

«Жизнь летит быстро», - говорится в сообщении лондонского клуба.

 

Шестнадцатилетний Скарлетт потихоньку подтягивается к основной команде «Тоттенхэма». Форвард принял участие в трёх играх первой команды «шпор» и даже сделал голевой пас – в игре Лиги Европы против «Вольфсбергера».

В четверг, одиннадцатого марта, «Тоттенхэм» сыграет против загребского «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Дейн Скарлетт
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