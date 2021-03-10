​«Жизнь летит быстро»: «Тоттенхэм» показал архивное фото с Бэйлом

Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала две фотографии, на которых изображены Гарет Бэйл и Дейн Скарлетт. На первом фото молодой Бэйл стоит рядом с совсем маленьким Скарлеттом, а на втором футболисты сделали снимок на тренировке.

«Жизнь летит быстро», - говорится в сообщении лондонского клуба.

Шестнадцатилетний Скарлетт потихоньку подтягивается к основной команде «Тоттенхэма». Форвард принял участие в трёх играх первой команды «шпор» и даже сделал голевой пас – в игре Лиги Европы против «Вольфсбергера».

В четверг, одиннадцатого марта, «Тоттенхэм» сыграет против загребского «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.