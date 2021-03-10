​Сульшер прокомментировал слова отца Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу слов отца форварда Эдинсона Кавани. На днях Луис Кавани заявил, что его сын несчастлив в Англии и уйдёт из «МЮ» в конце сезона.

«Кавани очень много работает, чтобы быть в форме. Исходя из моего плохого португальского и лучшего английского, Эдинсон горд быть игроком «Манчестер Юнайтед». Он всегда будет выкладываться на сто процентов, решение по его будущему пока не принято.

Мне сложно комментировать сказанное. Могу лишь сказать, что мы очень довольны тем, как Кавани работает. Он знает, что мы его очень любим, хотя он, вероятно, сыграл меньше матчей, чем хотел», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

В двадцати пяти матчах за «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил семь голов и отдал два голевых паса.