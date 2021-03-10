«Барселона» сделала предложение Агуэро

«Барселона» сделала официальное предложение нападающему Серхио Агуэро. Об том сообщает TyC Sports. Новоиспечённый президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что подписание Агуэро может поспособствовать сохранению в команде Лионеля Месси. Как известно, Агуэро и Месси находятся в хороших отношениях. В расположении сборной Аргентины они живут в одном номере.

Подписать Агуэро «Барселона» сможет бесплатно, поскольку действующий контракт аргентинского форварда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета. До того момента действует и трудовой договор Лионеля Месси с «Барселоной».