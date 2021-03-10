​«Манчестер Юнайтед» назначил спортивного директора

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10 Марта 2021, 15:41,
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Джон Мерто занял должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Джон будет осуществлять общее руководство, отвечать за операции и стратегию по всем футбольным функциям, укрепляя уже существующий прочный фундамент», - говорится в заявлении манкунианского клуба.
Помогать Мерто будет Даррен Флетчер, который был назначен техническим директором клуба.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на одиннадцать зачётных баллов отстают от лидирующего «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Даррен Флетчер, Джон Мерто