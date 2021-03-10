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​«Манчестер Юнайтед» назначил спортивного директора

10 Марта 2021, 15:41,

Джон Мерто занял должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Джон будет осуществлять общее руководство, отвечать за операции и стратегию по всем футбольным функциям, укрепляя уже существующий прочный фундамент», - говорится в заявлении манкунианского клуба.

Помогать Мерто будет Даррен Флетчер, который был назначен техническим директором клуба. 

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на одиннадцать зачётных баллов отстают от лидирующего «Манчестер Сити».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Даррен Флетчер, Джон Мерто
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