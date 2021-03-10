​«Манчестер Юнайтед» назначил спортивного директора

Джон Мерто занял должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Джон будет осуществлять общее руководство, отвечать за операции и стратегию по всем футбольным функциям, укрепляя уже существующий прочный фундамент», - говорится в заявлении манкунианского клуба.

Помогать Мерто будет Даррен Флетчер, который был назначен техническим директором клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на одиннадцать зачётных баллов отстают от лидирующего «Манчестер Сити».