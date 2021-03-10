Гвардиола высказался о будущем Агуэро

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительного будущего в команде аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

«У меня нет сомнений в бомбардирских качествах Агуэро, но нужно дождаться завершения сезона. Он пропустил много матчей в этом чемпионате, поэтому нужно время, чтобы Серхио набрал оптимальную форму. Сейчас он не готов играть. Мы обсудим его будущее в конце сезона», - приводит слова испанского тренера Sky Sports.

Контракт Агуэро с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Барселоны».