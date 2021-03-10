«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по де Хеа

Испанский голкипер Давид де Хеа, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» готово выслушать предложения по 30-летнему вратарю в грядущее летнее трансферное окно. Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер намерен сделать ставку на Дина Хендерсона в следующем сезоне.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Давиду со стороны французского «ПСЖ».

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер сыграл 24 матча, в которых пропустил 27 мячей.