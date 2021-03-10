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«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по де Хеа

10 Марта 2021, 12:16,

Испанский голкипер Давид де Хеа, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» готово выслушать предложения по 30-летнему вратарю в грядущее летнее трансферное окно. Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер намерен сделать ставку на Дина Хендерсона в следующем сезоне.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Давиду со стороны французского «ПСЖ».

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер сыграл 24 матча, в которых пропустил 27 мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
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