«Манчестер Юнайтед» ждёт предложений по де Хеа

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10 Марта 2021, 12:16,
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Испанский голкипер Давид де Хеа, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» готово выслушать предложения по 30-летнему вратарю в грядущее летнее трансферное окно. Наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер намерен сделать ставку на Дина Хендерсона в следующем сезоне.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Давиду со стороны французского «ПСЖ».
Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер сыграл 24 матча, в которых пропустил 27 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа