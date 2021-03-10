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Хакими попал в сферу интересов «Арсенала»

10 Марта 2021, 09:40,

Лондонский «Арсенал» подыскивает усиление на фланг обороны. В поле зрения «канониров» попал марокканский защитник Ащраф Хакими, ныне выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», об этом сообщает Football.London.

В подписании 22-летнего футболиста заинтересован главный тренер английского клуба Микель Артета. Испанский тренер рассматривает Хакими в качестве замены Эктору Бельерину, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Серии А Ашраф провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
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