Хакими попал в сферу интересов «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» подыскивает усиление на фланг обороны. В поле зрения «канониров» попал марокканский защитник Ащраф Хакими, ныне выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», об этом сообщает Football.London.

В подписании 22-летнего футболиста заинтересован главный тренер английского клуба Микель Артета. Испанский тренер рассматривает Хакими в качестве замены Эктору Бельерину, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Серии А Ашраф провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.