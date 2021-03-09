Фостер в восторге от Хендерсона

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер считает вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона одним из лучших в Англии.

- Это настоящий голкипер. Спросите у любого современно футболиста, который наблюдал за его игрой, и вы убедитесь в том, что у него есть способности, - заявил Фостер Sky Sports News. - Главное, что нужно для игры в «Манчестер Юнайтед» - менталитет. Когда я там играл, у меня было мастерство, но определенно недоставало психологической готовности. Я не был готов к этому, но кажется, что Дина ничего не беспокоит.

С 2005 по 2010 год Фостер сыграл 23 матча за «МЮ», а вот 23-летний Хендерсон в текущем сезоне уже 16 раз выходил на поле.