«Бока Хуниорс» всерьёз нацелилась на Кавани

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани проводит свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед». Не исключено, что он станет и последним, несмотря на то, что ветеран показывает неплохой уровень игры на «Олд Траффорд».

- Оцениваю в 60% вероятность соглашения с «Бока Хуниорс», - приводит слова отца игрока, Луиса Кавани TycSports. - У Эдинсона было много бесед с Рикельме и есть желание играть в «Боке». Эдинсон завершит карьеру в Южной Америке.

Отметим, что Рикельме является вице-президентом аргентинского клуба. Кавани 34 года, в октябре на правах свободного агента он подписал контракт с «МЮ» и в 25 матчах забил 7 голов.