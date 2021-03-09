Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» сохраняет шансы на чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство.

«Такие команды, как «Манчестер Юнайтед», могут выиграть оставшиеся матчи. У нас осталось десять игр, необходимо победить в шести-семи из них, чтобы стать чемпионами.

Реакция игроков на поражение от «Манчестер Юнайтед»? Это была смесь разочарования и грусти. На второй день парни чувствовали себя гораздо лучше, а сегодня команда полностью готова к матчу с «Саутгемптоном». Конечно, это нормальная реакция на поражение», - цитирует испанского специалиста Goal.