Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» сохраняет шансы на чемпионство»

09 Марта 2021, 19:20,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство.

«Такие команды, как «Манчестер Юнайтед», могут выиграть оставшиеся матчи. У нас осталось десять игр, необходимо победить в шести-семи из них, чтобы стать чемпионами.

Реакция игроков на поражение от «Манчестер Юнайтед»? Это была смесь разочарования и грусти. На второй день парни чувствовали себя гораздо лучше, а сегодня команда полностью готова к матчу с «Саутгемптоном». Конечно, это нормальная реакция на поражение», - цитирует испанского специалиста Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Zenituwka
09 Марта 2021, 20:06

При всем уважении к МЮ, 10 игр подряд выйграть для них пока нереально.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола