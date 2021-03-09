Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не собирается возглавлять сборную Германии.

«Летом я не возглавлю сборную Германии. Я уже сказал им, что не буду доступен в ближайшее время. У меня осталось три года контракта с «Ливерпулем», я подписал его не просто так, а потому что хочу работать здесь.

Я работал в «Майнце» и дортмунской «Боруссии», хотя мной интересовались другие клуб и предлагали больше денег, контракт многое значит для меня. Конечно, я был удивлён новостью об уходе Лёва, надеюсь, что им удастся найти замену», - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Напомним, что Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы, который пройдёт летом.