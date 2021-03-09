Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о продлении контракта.

«Я уже много раз говорил, что мне нечего сказать по этому поводу, вы узнаете сразу же, как только что-то появится. Надеюсь, что фанаты понимают это и сохранят терпение. Самое главное сейчас – исправить наши ошибки и добиваться хороших результатов», - цитирует Вейналдума beIN Sports.

30-летний голландский полузащитник принял участие в тридцати восьми матчах «Ливерпуля» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Действующее соглашение Джорджиньо с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.