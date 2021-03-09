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09 Марта 2021, 17:16,
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Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум ответил на вопрос о продлении контракта.
«Я уже много раз говорил, что мне нечего сказать по этому поводу, вы узнаете сразу же, как только что-то появится. Надеюсь, что фанаты понимают это и сохранят терпение. Самое главное сейчас – исправить наши ошибки и добиваться хороших результатов», - цитирует Вейналдума beIN Sports.
30-летний голландский полузащитник принял участие в тридцати восьми матчах «Ливерпуля» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Действующее соглашение Джорджиньо с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джорджиньо Вейналдум