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«Реал» и «Челси» интересуются Кесси

09 Марта 2021, 16:25,

Хавбек «Милана» Франк Кесси привлёк к себе внимание двух европейских топ-клубов.

Как сообщает sportmediaset, видеть полузащитника у себя хотят мадридский «Реал» и «Челси». «Милан» не собирается отпускать одного из своих лидеров и планирует продлить с ним контракт уже в ближайшее время.

24-летний ивуариец сыграл тридцать шесть матчей за «Милан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение Франка с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Напомним, что Кесси перешёл в стан «россонери» из «Аталанты» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка двадцати четырех миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Франк Кесси
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