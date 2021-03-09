Невилл высказался о влиянии Гвардиолы на современный футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл лестно высказался о выступлениях «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» - фантастическая команда, мне больно говорить, что такой сильный клуб является соперником «Манчестер Юнайтед». В этом есть огромная заслуга Гвардиолы. То, как он повлиял на футбол в последние 10-12 лет – это невероятно. Великие тренеры влияют на эпохи не только результатами, но и своим стилем и подходом к игре», - цитирует Невилла Sky Sports.

После двадцати восьми туров «горожане» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на одиннадцать очков.