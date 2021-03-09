Магуайр: «Мы стали лучше»

Защитник Гарри Магуайр высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что мы стали лучше. Я пришёл в клуб два года назад, никто даже и не думал, что мы попадём в четвёрку лучших. Наша команда добилась этого, но люди продолжали не верить нас. Теперь мы идём на втором месте, но все вокруг говорят, что мы должны бороться за чемпионство. Болельщики привыкли требовать максимума от своей команды. Наш менталитет изменился», - цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

После двадцати восьми туров «манкунианцы» занимают второе место в АПЛ, отставая от лидера на одиннадцать очков.