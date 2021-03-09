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Магуайр: «Мы стали лучше»

09 Марта 2021, 14:21,

Защитник Гарри Магуайр высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что мы стали лучше. Я пришёл в клуб два года назад, никто даже и не думал, что мы попадём в четвёрку лучших. Наша команда добилась этого, но люди продолжали не верить нас. Теперь мы идём на втором месте, но все вокруг говорят, что мы должны бороться за чемпионство. Болельщики привыкли требовать максимума от своей команды. Наш менталитет изменился», - цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

После двадцати восьми туров «манкунианцы» занимают второе место в АПЛ, отставая от лидера на одиннадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
09 Марта 2021, 14:54

То есть, два года назад, после второго места в 2018-м, "никто даже и не думал, что мы попадём в четвёрку лучших"? То есть, менталитет настолько изменился, что аж то же самое второе место - за счастье? Гарри, иногда лучше жевать, чем говорить)

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snk6565
09 Марта 2021, 15:05

Такое ощущение...что либо сложности перевода...либо сложности изложения)))))

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