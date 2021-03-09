Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина

Председателем футбольной ассоциации Англии может быть назначена Дебби Хьюитт, которая ранее занимала должность исполнительного директора королевского автоклуба Великобритании.

Согласно сведениям The Times, 57-летняя женщина считается главным претендентом на пост главы FA. О ее назначении планируют объявить в следующем месяце. Если это произойдет, то Хьюитт станет первой женщиной, занявшей пост председателя футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что ранее в отставку был отправлен Грег Кларк. Он покинул пост президента FA в ноябре минувшего года. И. о. председателя организации является Питер Маккормик.