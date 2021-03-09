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Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина

09 Марта 2021, 13:12,

Председателем футбольной ассоциации Англии может быть назначена Дебби Хьюитт, которая ранее занимала должность исполнительного директора королевского автоклуба Великобритании.

Согласно сведениям The Times, 57-летняя женщина считается главным претендентом на пост главы FA. О ее назначении планируют объявить в следующем месяце. Если это произойдет, то Хьюитт станет первой женщиной, занявшей пост председателя футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что ранее в отставку был отправлен Грег Кларк. Он покинул пост президента FA в ноябре минувшего года. И. о. председателя организации является Питер Маккормик.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дебби Хьюитт, FA
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 14:03

Феминизм, лгбт, права черных мир катится к апокалипсису...

0
HG2017
09 Марта 2021, 14:09

Это эволюция и "исчезновение теней в полдень"!

0
Vidrimers
09 Марта 2021, 14:43

Что это значит это выражение? Знаю фильм такой есть советский, не довелось посмотреть

0
ARTUR
09 Марта 2021, 13:15

не удивляюсь уже давно англикам

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