Зидан хочет видеть Мареза в «Реале»

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09 Марта 2021, 12:15,
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру, об этом рапортует Footmercato.
Источник утверждает, что интерес к 30-летнему алжирскому вингеру проявляет мадридский «Реал». Наставник «галактикос» Зинедин Зидан лично настаивает на приобретении Мареза.
Рияд играет в составе «Манчестер Сити» с 2018-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до завершения сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги вингер принял участие в 22 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рияд Марез
вечно он гнобит чужих и поднимает своих земляков, с таким подходом далеко не уедешь, тем более игры не было и не предвидется в ближайшем будущем...
зачем он в Реале , я понимаю цель Зидана , он не умеет с молодежью работать , вернее не умеет молодежь совершенствовать улучшать , Вини как пришел пацанчиком так на том уровне и играет , некоторых уже слили с подачи ЗЗ , но лучше после этого не видетьв Реале ни Зидана ни Мареза .
бензема второй))