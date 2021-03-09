Зидан хочет видеть Мареза в «Реале»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру, об этом рапортует Footmercato.

Источник утверждает, что интерес к 30-летнему алжирскому вингеру проявляет мадридский «Реал». Наставник «галактикос» Зинедин Зидан лично настаивает на приобретении Мареза.

Рияд играет в составе «Манчестер Сити» с 2018-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги вингер принял участие в 22 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.