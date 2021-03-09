Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Зидан хочет видеть Мареза в «Реале»

09 Марта 2021, 12:15,

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру, об этом рапортует Footmercato.

Источник утверждает, что интерес к 30-летнему алжирскому вингеру проявляет мадридский «Реал». Наставник «галактикос» Зинедин Зидан лично настаивает на приобретении Мареза.

Рияд играет в составе «Манчестер Сити» с 2018-го года. Его трудовое соглашение рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги вингер принял участие в 22 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рияд Марез
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
09 Марта 2021, 14:06

вечно он гнобит чужих и поднимает своих земляков, с таким подходом далеко не уедешь, тем более игры не было и не предвидется в ближайшем будущем...

0
ARTUR
09 Марта 2021, 13:32

зачем он в Реале , я понимаю цель Зидана , он не умеет с молодежью работать , вернее не умеет молодежь совершенствовать улучшать , Вини как пришел пацанчиком так на том уровне и играет , некоторых уже слили с подачи ЗЗ , но лучше после этого не видетьв Реале ни Зидана ни Мареза .

1
Артур Измаилов
09 Марта 2021, 13:22

бензема второй))

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