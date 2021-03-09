Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

Известна судьба Клоппа в «Ливерпуле»

09 Марта 2021, 11:32,

Руководство «Ливерпуля» выразило свою позицию относительного будущего главного тренера команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы проводят провальный отрезок сезона, потерпев шесть подряд домашних поражений в чемпионате Англии.

Согласно информации The Times, боссы доверяют немецкому специалисту и верят, что команда вернется к положительным результатам.

После 28 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 43 очка и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 22 балла.

В среду, десятого марта, команда Клоппа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В первой игре «красные» победили со счетом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
09 Марта 2021, 11:36

лучше бы его выгнали в Реал )))

1
aegur
09 Марта 2021, 13:58

на пару сезонов?))

0
ARTUR
09 Марта 2021, 14:07

понимаю твою иронию )) а кто теперь долго держится в клубах ?? я про гранды европейского футбола , кто у нас старожил ?? те кто отыгрывает пять сезонов уже считай рекордсмены , на данный момент наверное это только Пеп , нет ?? напомни если знаешь еще кого то ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола