Известна судьба Клоппа в «Ливерпуле»

|
09 Марта 2021, 11:32,
|
|
Руководство «Ливерпуля» выразило свою позицию относительного будущего главного тренера команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы проводят провальный отрезок сезона, потерпев шесть подряд домашних поражений в чемпионате Англии.
Согласно информации The Times, боссы доверяют немецкому специалисту и верят, что команда вернется к положительным результатам.
После 28 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 43 очка и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 22 балла.
В среду, десятого марта, команда Клоппа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В первой игре «красные» победили со счетом 2:0.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
лучше бы его выгнали в Реал )))
на пару сезонов?))
понимаю твою иронию )) а кто теперь долго держится в клубах ?? я про гранды европейского футбола , кто у нас старожил ?? те кто отыгрывает пять сезонов уже считай рекордсмены , на данный момент наверное это только Пеп , нет ?? напомни если знаешь еще кого то ))