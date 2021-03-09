Известна судьба Клоппа в «Ливерпуле»

Руководство «Ливерпуля» выразило свою позицию относительного будущего главного тренера команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы проводят провальный отрезок сезона, потерпев шесть подряд домашних поражений в чемпионате Англии.

Согласно информации The Times, боссы доверяют немецкому специалисту и верят, что команда вернется к положительным результатам.

После 28 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 43 очка и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 22 балла.

В среду, десятого марта, команда Клоппа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В первой игре «красные» победили со счетом 2:0.