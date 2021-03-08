Рэшфорд избежал серьёзной травмы в матче с «Манчестер Сити»

Стали известны результаты обследования повреждённой ноги форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. В матче с соседями из «Сити» в рамках Премьер-лиги (2:0) 23-летний нападающий получил травму и после замены на Мэйсона Гринвуда хромал вокруг поля в одной бутсе. Ожидается, что в матче Лиги Европы против «Милана» он не сыграет.

Как сообщает клубная пресс-служба «МЮ», футболисту удалось избежать повреждения связок. Тем не менее, ушиб достаточно сильный, и Рэшфорду нельзя нагружать ногу.

Перед игрой с «Миланом» у «красных дьяволов» есть проблемы в передней линии, так как травмирован еще и Эдинсон Кавани.